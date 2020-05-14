Орловские девятиклассники освобождены от выпускных экзаменов

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Орловские девятиклассники освобождены от выпускных экзаменовОб этом рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков в прямом эфире в социальных сетях.
Решение об изменении сроков сдачи выпускных экзаменов было принято Министерством просвещения. Так, для тех школьников, кто в этом году должен был сдавать ОГЭ, оценки в аттестаты будут выставлять по итогам учебного года. ЕГЭ предварительно перенесено на вторую половину июня. Отмечается также, что для тех школьников, кто после 11-го класса не планирует идти в вузы, ЕГЭ также планируется отменить.
Напомним, за минувшие сутки в Орловской области было зафиксировано 59 случаев
заболевания коронавирусной инфекцией, 32 человека выздоровело. 1 человек находится на аппарате ИВЛ.
Анастасия Дорохова
13 мая 2020 года