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Цифровизация общества: панацея или вынужденная мера?


Мы сейчас стоим на пороге больших изменений во всех сферах жизни общества. На настоящий момент цифровизация общества вошла в личную жизнь каждого гражданина, что позволяет иметь электронный паспорт, заказывать услуги, путешествовать по миру онлайн и другое. Активно стимулирует данный процесс именно кризисный период, такой как пандемия коронавирусной инфекцией COVID-19.
 
По мнению председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина кризис позволит цифровому будущему значительно приблизиться, так как торговля онлайн и работа по видеосвязи позволит совершить России определенный технический прорыв в отдельных сферах и отраслях.
 
Если говорить о цифровизации государственной сферы, то Счетная палата разработала к этому свою собственную «Концепцию цифровизации». Одной из первостепенных задач которой является сокращение трудозатрат на рутинную работу, особенно в части сбора и анализа больших массивов данных. Департамент цифровой трансформации Счетной палаты создал пилотный проект «Озеро данных». Инспектора Счетной палаты осуществляют приемку, проверку качества документов, поступающих на бумажных носителях, преобразуют в удобный для дальнейшей работы вид. Таким образом из «озера данных» в дальнейшем выбирается уже структурированная информация. 
 
Департаментом цифровой трансформации Счетной палаты разработан автоматически заполняемый шаблон аналитической записки по исполнению бюджета проверки, позволяющий его автоматически заполнять по результатам расчетов данных представленных данных в «озере». Однако результаты итоговой проверки формируются вручную инспекторским составом Счетной палаты, но доля трудозатрат при этом сокращается на 70%. К недостаткам системы «озеро данных» можно отнести недостаточную способность выявлять риски, что распределяется на инспекторов, проверяющих отчеты.
 
Следующей основной задачей Счетной палаты в области цифровизации является разработка инструментов анализа данных, который позволит увидеть полную структуру исполнения по каждому нацпроекту.
 
По мнению эксперта кафедры экономика и экономическая безопасность Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Ирины Кружковой, еще недостаточная зрелось цифровых инструментов, его первоначальное внедрение в форме пилотных проектов не позволяет в достаточно полной мере «включить» цифровизацию общества, реализовать полный его потенциал. Однако кризисные явления последнего времени стимулируется усилить работу в удаленном режиме, активнее включать инструменты автоматизированной обработки и передачи данных.



Орловское Информбюро
14 мая 2020 года
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