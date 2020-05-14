Игорь Дробязгин: «Хотелось бы большего понимания больными всей сложности ситуации» Хватает ли медикам средств защиты, оборудования, лекарств и людей? Эти и другие вопросы наш корреспондент Елена Литинская задала главному врачу больницы скорой медицинской помощи им. Н.А. Семашко Игорю Дробязгину.





- Игорь Григорьевич, сколько коек уже перепрофилировано под пациентов с коронавирусом и сколько еще собираются обустроить под это заболевание?

- В нашей больнице перепрофилировано 200 коек для больных ковид-вирусом и пневмонией с подозрением на ковид-вирус. Работаем с больными ковид-вирусом больше месяца, понимаем что их число нарастает. И департаментом Зравоохранения проработаны мероприятия по увеличению количества коек. Мы предполагаем при необходимости увеличить количество коек на 60.



- Скажите как они специально оборудованы: подведён ли кислород, сколько стоит аппаратов вентиляции легких?

- Для перепрофилирования была проведена большая работа по проводке кислородной системы по всем трем этажам здания. Приобретена криоемкость для того, чтобы заполнять ее кислородомом и работать. Приобрели 10 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, при том что своих 25 есть. И при необходимости имеем возможность получить помощь по этим аппаратам.



- Насколько сегодня обеспечена безопасность медицинских работников и все ли у вас для этого есть?

- Безопасность медиков стоит на первом месте. Мы обеспечены одноразовыми и многоразовыми комбинезонами в пределах 10 дней. Респираторами в пределах 20 дней. При том, что у нас ежедневный расход комбинезонов у нас 90 штук, респираторов до 60 штук.



- Достаточно ли сегодня врачей медсестер и санитарок для того, чтобы оказывать помощь больным с диагнозом ковид?

- Кадровый состав это серьезный вопрос. У нас как ни хватало и врачей, и среднего медперсонала, так это и остается. При возможности Департамент здравоохранения направляет к нам из других учреждений врачей и медсестер. Но это мало. Мы просим, ищем кадры для работы и в данном центре, и в хирургическом корпусе, который продолжает работать, но только в экстренном режиме.



- Сколько на сегодня больных находиться в отделении пульмонологии и насколько тяжело протекают заболевания?

- В настоящее время у нас находится около 70 пациентов с ковидом. Состояние их разное. Есть те, кто находится в отделении интенсивной терапии, есть пациенты средней тяжести и выздоравливающие. Заболевания ковидом, осложненые пневмонией протекают тяжело. Лечение длительное, серьезное, уделяется большое внимание кислородотерапии.



- Чем вы сегодня лечите заболевания с ковид и всего ли вам для этого хватает? Хватает ли медикаментов?

- Рекомендации, которые даны по шестой методичке у нас есть



- Чего вам сегодня не хватает и чего бы вы еще хотели?

- Я хочу сказать что в лечение данных больных все необходимые средства имеются, в плане лечебных медикаметов, питания. Хотелось бы понимания самих пациентов, что они находятся в этой сложной ситуации. Некоторые из них не хотят выполнять рекомендации. Самое простое - они должны лежать на животе и дышать кислородом через нос. У них не хватает терпения, чтобы это выполнить. Мы стараемся убедить, чтобы они получали полноценную кислородтерапию. Во вторых, здание закрыто. Родственники хотят проникнуть. Возникают споры. Есть время для передачи только воды, остальным всем пациентом обеспечены. Питание диетическое. У кого был высокий холестерин за это время станет нормальным.



- Вы работаете с пациентами с диагнозом «ковид» с шестого апреля. Сколько за это время пролечено и выписано пациентов?

- С диагнозом «чистый ковид осложненный пневмонией» - 18 человек, а с пневмонией с подозрением на коронавирус около 60.



- Есть ли случаи заражения медработников и сколько на сегодняшний день болеет?

- Заболевание медицинских работников было. Было ли это заражение на работе или нет - выяснит комиссия. Заболело шесть врачей. Из них двое уже вышли на работу. Остальные чувствуют себя нормально. Из средненго медперсонала заболело девять человек. Из них один человек вышел, состояние остальных удовлетворительное.



- Среди медицинского сообщества есть мнение, что компьютерная томография – самый верный метод диагностики. Кому показана компьютерная томография и сколько исследований вы делаете?

- Проведение компьютерной томографии показано не всем, а по показаниям. Что мы и делаем. Мы выделяем коридор и тем, кому показано мы это делаем. .



- Что вы думаете о профилактике заражения ковид? Что нужно сделать, чтобы поток пациентов к вам снизился?

- Это очень хороший вопрос. Заболеваемость очень высокая. Люди легко заболевают, он легко передается. Те рекомендации по самоизоляции, которые разработаны нашим руководством необходимо соблюдать. Этим они спасают и себя, своих родственников и всех граждан, которые встречаются у них на пути. Да, заболевание в основном протекает в легкой форме. Но хочу сказать, что в нашей больнице сконцентрированы самые тяжелые больные, сатурация кислорода менее 93. Это те люди, которые вот вот должны оказаться на искуственной вентиляции легких.





Елена Литинская

14 мая 2020 года



