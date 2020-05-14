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Спецтехника – помощник лесным хозяйствам Орловской области

В рамках национального проекта «Экология» лесхозы региона уже получили 22 спецмашины.


Высокая проходимость автомобилей позволит использовать их в труднодоступных местах, куда, например, обычные автоцистерны не смогут доставить ни личный состав, ни огнетушащие вещества, ни аварийно-спасательное оборудование.

Всего же в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» лесные хозяйства Орловщины уже получили восемь тракторов, две пожарные машины, три грейферных погрузчика и девять УАЗов и НИВ для патрулирования массивов. И ещё три машины должны поступить в их распоряжение в ближайшее время. Всё это безусловно должно поспособствовать сохранению и приумножению лесных богатств региона.


Антон Киселёв
14 мая 2020 года
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