Спецтехника – помощник лесным хозяйствам Орловской области В рамках национального проекта «Экология» лесхозы региона уже получили 22 спецмашины.





Высокая проходимость автомобилей позволит использовать их в труднодоступных местах, куда, например, обычные автоцистерны не смогут доставить ни личный состав, ни огнетушащие вещества, ни аварийно-спасательное оборудование.



Всего же в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» лесные хозяйства Орловщины уже получили восемь тракторов, две пожарные машины, три грейферных погрузчика и девять УАЗов и НИВ для патрулирования массивов. И ещё три машины должны поступить в их распоряжение в ближайшее время. Всё это безусловно должно поспособствовать сохранению и приумножению лесных богатств региона.





Антон Киселёв

14 мая 2020 года



