В Орле велосипедист сбил пенсионера Постаравший госпитализирован





Вчера днем велосипедист 2004 г.р. допустил наезд на пешехода 1946 г.р., который двигался по тротуару впереди попутно. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в отделение травматологии.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано девять ДТП, среди которых одно ДТП с пострадавшим, в результате один человек получил травмы.





Орловское Информбюро

14 мая 2020 года



