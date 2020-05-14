В Орловской области – еще 57 случаев заражения COVID-19 При этом более 30 человек выздоровели.





По официальным даннным сайта стопкоронавирус.рф за минувшие сутки в Орловской области было зафиксировано 57 случаев заражения коронавирусной инфекции. Общее число выявленных случаев – 1264, выздоровело за все время наблюдений – 327 человек (за минувшие сутки 33 человека). Новых смертей за минувшие сутки зафиксировано не было. Общее число летальных случаев – 10.





Орловское Информбюро

14 мая 2020 года



