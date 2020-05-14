Президентские выплаты дошли до орловских медиков Об этом рассказал глава регионального департамента здравоохранения Иван Залогин в ходе онлайн брифинга.





Глава департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин: «По двум нормативным документам деньги впервые были получены нашими медиками 8 мая. Но учитывая уточнения, которые поступили 6 мая, по определенным учреждениям списки были скорректированы. Учитывая то, что открыты «горячие линии», на которых каждый медик может обратиться с вопросом, так ли ему начислили, входит ли он в список тех, кому положены выплаты. Все шероховатости снимем. Нужно понимать, что есть документ 484, где регламентируются «президентские выплаты» врачам. Там установлены выплаты врачам, работникам скорой помощи за работу с ковидными больными. Есть и второй документ, где регламентированы выплаты остальным медработникам. Учитывая, что документы выпускались стремительно, любой документ можно понимать по разному. Направление новое, все напряжены».

Также, как отметил глава департамента здравоохранения, заявки на выплаты на май будут формироваться в большем обьеме. Это связано с тем, что количество медицинских работников, занимающихся пациентами с коронавирусом, увеличивается.





Орловское Информбюро

14 мая 2020 года



