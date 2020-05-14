Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- На 57 случаев больше. Число заболевших короновирусом растет. В области планируют увеличить количество коек для госпитализации больных.



- Лесничества региона используют новую технику, полученную по нацпроекту «Экология». Какие возможности это открыло для сохранения природы? Об этом в «Вестях».



- Впервые в Орловской области суд вынес обвинительный приговор по статье 144 уголовного кодекса - воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста. Подробности в нашей программе



- Пора дать официальное имя - власти ждут от орловцев предложений по названию городских объектов. Расскажем, куда и как отправить свои варианты.



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Вести-Орёл

14 мая 2020 года



