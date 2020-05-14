Аппаратов ИВЛ в Орловской области хватает Те приборы, которые были поставлены в регион в конце апреля, не используют.





Это связано с тем, что региону хватало собственно оборудования. По информации главы департамента здравоохранения Орловской области Ивана Залогина, в конце апреля в регион были поставлены аппараты искусственной вентиляции легких производства уральского предприятия, чья продукция стала предметом ЧП.

Глава департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин: «Учитывая, что в Москве и Санкт-Петербурге были зафиксированы случаи, которые связывают с возгоранием аппарататов ИВЛ. На время проведения проверки использование всех аппаратов приостановлено, будет проведена техническая проверка, комиссия выяснит, что произошло. Мы дождемся завершения проверочных мероприятий».

Кроме того, Иван Залогин рассказал, что в ближайшее время будут проверены все помещения, в которых расположены все аппараты ИВЛ, чтобы исключить внешние воздействия.





Орловское Информбюро

14 мая 2020 года



