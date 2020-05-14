В колонии поселка Нарышкино перехватили квадрокоптер

С его помощью заключенные должны были получить электронные гаджеты.

Речь идет о 8 мобильных телефонах и 5 зарядных устройствах. Они в были разделены на четыре свертка, упакованных в полиэтиленовую пленку и прикрепленных к беспилотному летательному аппарату.



Управлял беспилотником гражданин 1997 г.р. которого задержали на прилегающей к колонии территории. В его отношении составлен протокол об административном правонарушении.

