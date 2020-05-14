четверг 14.05.2020 18:32:36 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Дворовые территории в Орле готовят к сдаче

Приемную комиссию ждут дворы по ул. Планерной, 52 и ул. Старо-Московской, 4.


В настоящее время ведутся ремонтные работы на 30 объектах Орла. 

В завершающей стадии находятся девять дворовых территорий. 

Полностью уложен асфальт на тротуарах на наб. Дубровинского, 88; пер. Комсомольском, 24; ул. Комсомольской, 137 и 139 (объединённый двор); ул. Комсомольской, 279; частично — на ул. Спивака, 16а и 18а; ул. Игнатова, 35 и ул. Матвеева, 33.

На 17 объектах ведётся монтаж бортовых камней: ул. Дмитрия Блынского, 2; Московское шоссе, 139; ул. Советская, 11; ул. Старо-Московская, 20 и 24; ул. Льва Толстого, 19; ул. Фомина, 12; пер. Гористый, 14; ул. Лазо, 20; ул. Комсомольская, 356; ул. Горького, 69; ул. Игнатова, 25 и 27; ул. Лескова, 30 и 32, ул. Салтыкова-Щедрина, 37а; пер. Ягодный, 13.

Также приступили к ремонту двух дворовых территорий: на Московском шоссе, 163а и ул. Планерной, 75. Там ведётся демонтаж бордюрных камней.

Позднее подрядчики приступят к ремонту остальных запланированных 37 дворов.



Орловское Информбюро
14 мая 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.