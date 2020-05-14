Дворовые территории в Орле готовят к сдаче

Приемную комиссию ждут дворы по ул. Планерной, 52 и ул. Старо-Московской, 4.

В настоящее время ведутся ремонтные работы на 30 объектах Орла.



В завершающей стадии находятся девять дворовых территорий.



Полностью уложен асфальт на тротуарах на наб. Дубровинского, 88; пер. Комсомольском, 24; ул. Комсомольской, 137 и 139 (объединённый двор); ул. Комсомольской, 279; частично — на ул. Спивака, 16а и 18а; ул. Игнатова, 35 и ул. Матвеева, 33.



На 17 объектах ведётся монтаж бортовых камней: ул. Дмитрия Блынского, 2; Московское шоссе, 139; ул. Советская, 11; ул. Старо-Московская, 20 и 24; ул. Льва Толстого, 19; ул. Фомина, 12; пер. Гористый, 14; ул. Лазо, 20; ул. Комсомольская, 356; ул. Горького, 69; ул. Игнатова, 25 и 27; ул. Лескова, 30 и 32, ул. Салтыкова-Щедрина, 37а; пер. Ягодный, 13.



Также приступили к ремонту двух дворовых территорий: на Московском шоссе, 163а и ул. Планерной, 75. Там ведётся демонтаж бордюрных камней.



Позднее подрядчики приступят к ремонту остальных запланированных 37 дворов.