Орловская область присоединится к акции «Ночь музеев»

В этом году она пройдет 16 мая в онлайн-формате.

Площадкой для демонстрации фото и видеоматериалов станут сайты музеев и их страницы в социальных сетях. Так, например, музей И.С. Тургенева предлагает своим посетителям совершить удивительное путешествие во времени: редкие фотографии расскажут историю создания музея-библиотеки великого русского писателя, оживят портрет создателя первой экспозиции музея, представят драматические страницы восстановления музейного здания в годы Великой Отечественной войны. Завершится прогулка видеокадрами открытия современной выставки «Тургенев: взгляд из XXI века».



Музей И.А. Бунина расскажет историю любви Ивана Алексеевича. На музейной онлайн-площадке представлен цикл миниатюр о четырех женщинах, которые оставили неизгладимый след в жизни великого писателя и поэта. Посетителям Дома-музея В.А. Русанова покажут документальный фильм «Экспедиция Русанова. Последний подвиг «Геркулеса», он начнется в 16:30. Фильм можно будет увидеть на странице музея в социальной сети «ВКонтакте».