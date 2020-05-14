Юрий Сёмин покинул тренерский мостик «Локомотива»

Орловца сменит серб Марко Николич.

Решение о прекращении сотрудничества с тренером принял совет директоров «Локомотива». Сербский специалист Марко Николич приступит к выполнению своих обязанностей с 1 июня 2020 года. Отметим, что контракт Юрия Сёмина с «Локомотивом» истекал 31 мая 2020 года.

Юрий Семин руководил «Локомотивом» с 1985 года по 1991 год, 1992-2005 года, 2009-2010, 2016-2020 гг. За этот период он трижды приводил «железнодорожников» к золотым медалям Чемпионата России, пять раз выигравал с клубом Кубок России, еще три раза – Суперкубок России.