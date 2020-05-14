четверг 14.05.2020 18:32:48 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Юрий Сёмин покинул тренерский мостик «Локомотива»

Орловца сменит серб Марко Николич.


Решение о прекращении сотрудничества с тренером принял совет директоров «Локомотива». Сербский специалист Марко Николич приступит к выполнению своих обязанностей с 1 июня 2020 года. Отметим, что контракт Юрия Сёмина с «Локомотивом» истекал 31 мая 2020 года. 
 
Юрий Семин руководил «Локомотивом» с 1985 года по 1991 год, 1992-2005 года, 2009-2010, 2016-2020 гг. За этот период он трижды приводил «железнодорожников» к золотым медалям Чемпионата России, пять раз выигравал с клубом Кубок России, еще три раза – Суперкубок России.



Анастасия Дорохова
14 мая 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.