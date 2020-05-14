Орловская область имеет все шансы установить новые рекорды по урожаю Так охарактеризовал завершение весенних полевых работ глава департамента сельского хозяйства Сергей Борзенков.





Первая предпосылка к потенциальным рекордам - увеличение на 12% площадей, засеянных яровыми. В этом году под них выделено 93 тысячи гектаров. Правда, для этого пришлось сократить на четыре тысячи гектаров площади, предназначенные под сахарную свёклу. Однако негативно это сказаться не должно. По итогам прошлогоднего урожая и переработки данной культуры - огромная часть сахара ушла на экспорт. Также были увеличены посевы кукурузы, так как это основная культура для кормления скота. Благоприятно скажется на урожае и тот факт, что аграрии активно подкармливали озимые в период отсутствия дождей. Сергей Борзёнков, руководитель департамента сельского хозяйства Орловской области: «Мы в этом году сумели привлечь кредитных ресурсов под процентную ставку в среднем 3% почти 6 миллиардов рублей. Это гораздо больше уровня прошлого года. Слухи о том, что всё подорожает - ГСМ и удобрения – не подтвердились. В целом цена на ГСМ чуть ниже прошлого года. На удобрения - та же самая. Предприятия отработали хорошо, надеюсь, результат будет осенью прекрасный».





Антон Киселёв

14 мая 2020 года



