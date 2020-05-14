«Проверке подлежат все!»

Очередей, на которые еще недавно жаловались орловские автомобилисты в соцсетях, на трассе М-2 уже не наблюдается. Транспортный поток изрядно схлынул. Однако пропускной режим не изменился.

Инспекторы ГИБДД на каждом посту при въезде в Орловскую область останавливают все транспортные средства без исключения, которые въезжают к нам на территорию области. Всех водителей направляют на медицинский пост, где им измеряется температура, и медики уже по состоянию водителя решают, что с ним делать дальше. Под особый контроль на учетно-заградительном посту взят общественный транспорт.

Пока точные сроки снятия полицейских кордонов на границах области не указываются. По нашим данным, от них уже отказались в некоторых регионах. На Орловщине это будет определяться конкретной эпидемической обстановкой.