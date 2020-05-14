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В Орловской области инфицированы коронавирусом 927 человек

Выздоровело 327 человек. По предварительным данным, 14 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались. Всего в Орловской области лабораторно подтверждено 1264 случаев заболевания COVID-19.


За минувшие сутки выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусом. Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального Департамента здравоохранения.
 
Из 1264 случаев заболевания коронавирусом 501 человек - жители города Орла, 187 заболевших – в городе Мценске и Мценском районе.
 
125 – в Орловском районе, 66 – в Болховском районе, 40 – в Урицком районе, по 39 – в Знаменском и Свердловском районах, 30 – в Новодеревеньковском районе, 29 – в Новосильском районе, 27 - в Покровском районе, 23 – в Хотынецком районе, 22 – в Верховском районе, 21 – в Залегощенском районе.
 
19 – в Глазуновском районе, 16 – в Шаблыкинском районе, 15 – в Ливнах.
 
9 – в Троснянском районе, по 8 - в Малоархангельском, Корсаковском, Краснозоренском и Кромском районах, 7 – в Краснозоренском районе, 6 – в Дмитровском районе, по 5 – в Ливенском и Колпнянском районах, по 4 – в Должанском и Сосковском районах.




Орловское Информбюро
14 мая 2020 года
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