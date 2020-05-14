Активисты ОНФ ведут мониторинг свалок

Каждый отдельный случай разбирается в тандеме с представителями городской администрации и жителями.

Активисты Общероссийского фронта только в районе озера Светлая жизнь насчитали три особо проблемных точки. Рядом с водоёмом в начале купального сезона дополнительно установят четыре контейнера от дачных товариществ и еще семь от муниципалитета.

Общественники обещают продолжать мониторинг территорий региона, и проследить где и как проблема с мусором будет решена.