Орловские спасатели напоминают жителям города об опасности пожаров Для этого они используют специализированную технику.





Ее можно увидеть на улицах областного центра. Хотя в последние дни пожарная обстановка в области несколько стабилизировалась, риск возгораний все еще велик. Напомним, особый противопожарный режим на территории Орловщины действует с 28-го марта. Инспекторы напоминают орловцам о том, что запрещено в этот период. Среди прочего - запрещено устраивать пикники с использованием открытого огня, производить выжигание прошлогодней и сухой травы на местах сенокосов и пастбищ.





Иван Суверин

14 мая 2020 года



