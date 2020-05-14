Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Въезжающие в Орловскую область - под контролем полиции и медиков. Когда планируют снять учетно-заградительные посты?

- Зеленое богатство Орловщины сохранят и приумножат при помощи новой техники, поступившей в рамках нацпроекта «Экология».

- Дачные пейзажи портит мусор. Почему появляются стихийные свалки и кто должен их убирать? Вместе с активистами ОНФ в проблеме разбиралась наша съемочная группа.

СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл

14 мая 2020 года



