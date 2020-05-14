COVID-19: Андрей Клычков прокомментировал разницу в статистике Сделал это губернатор Орловской области в своем эфире в социальных сетях.





Губернатор Орловской области рассказал, что за минувшие сутки было зафиксировано 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (всего - 1264 фактов) и 33 выздоровевших (327 с начала наблюдений). Также глава региона рассказал, что два человека скончались. Речь о женщине 1954 года рождения и мужчине 1937 года рождения. Ранее была отмечена разница в цифрах – федеральные источники несколько дней подряд фиксировали 10 смертельных случаев, руководство области давало информацию о 14 подобных фактах.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Много было вопросом по разнице в статистике - почему у нас больше. Мы даем по факту. Без вскрытия. Потом патологоанатомическая экспертиза дает свое заключение».

Также отмечено, что на сегодняшний день на аппаратах ИВЛ находятся два человека – по одному в больницах им. Боткина и им. Семашко. 380 человек на карантине (204 человека с подозрением на коронавирус), 2084 человека на самоизоляции, снято – 4372 человека.





Анастасия Дорохова

14 мая 2020 года



