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COVID-19: Андрей Клычков прокомментировал разницу в статистике

Сделал это губернатор Орловской области в своем эфире в социальных сетях.


Губернатор Орловской области рассказал, что за минувшие сутки было зафиксировано 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (всего - 1264 фактов) и 33 выздоровевших (327 с начала наблюдений). Также глава региона рассказал, что два человека скончались. Речь о женщине 1954 года рождения и мужчине 1937 года рождения. Ранее была отмечена разница в цифрах – федеральные источники несколько дней подряд фиксировали 10 смертельных случаев, руководство области давало информацию о 14 подобных фактах.
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Много было вопросом по разнице в статистике - почему у нас больше. Мы даем по факту. Без вскрытия. Потом патологоанатомическая экспертиза дает свое заключение».
 
Также отмечено, что на сегодняшний день на аппаратах ИВЛ находятся два человека – по одному в больницах им. Боткина и им. Семашко. 380 человек на карантине (204 человека с подозрением на коронавирус), 2084 человека на самоизоляции, снято – 4372 человека.



Анастасия Дорохова
14 мая 2020 года
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