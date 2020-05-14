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Рынки и ярмарки в Орловской области будут открываться поэтапно

Об этом рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях.


Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «В части районов рынки и ярмарки запускаются - где смогли обеспечить санитарные требования. Где-то берут время, и со следующей недели все будет запущено. Прошу бизнес внимательно к этому относиться, с учетом возможностей реализовывать. Но хочу отметить, что пока единицы регионов выполняют три требования, чтобы выходить из режима самоизоляции. Прежде всего, это коэффициент заражаемости – сколько заразил один человек до постановки на учет. Сегодня с утра с учетом последних данных был 1,15. Нам нужно быть меньше единицы. Будем отрабатывать за счет увеличения тестирования и отработки контактных групп».



Анастасия Дорохова
14 мая 2020 года
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