Количество коек для больных коронавирусом будет увеличено Это необходимо для выполнения требований по выходу из самоизоляции. Подробности работы в этом направлении рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «С 28 апреля мы подготовили 370 коек, сегодня их уже 535. 152 койки или 28,4% - свободно. Нужно наращивать темпы. Стоит задача увеличить количество коек от 370 в четыре раза, чтобы быть готовыми к любой ситуации. Даже несмотря на то, что сейчас мы видим некоторую стабилизацию. Надеюсь, она и дальше будет сохраняться».





Анастасия Дорохова

14 мая 2020 года



