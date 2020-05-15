COVID-19: Внимание бизнесу любого уровня Губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях прокомментировал варианты помощи предпринимателям.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Я вчера связывался с министром экономического развития Максимом Решетниковым, обсуждали, что много кодов экономической деятельности не попали в список пострадавших. Изучил информацию по региону, подготовил записку вместе с бизнес-омбудсменом, чтобы мы смогли больший объём наших предпринимателей охватить. Даже если на федеральном уровне не будет принято таких решений, то обсуждали с нашим финансовым блоком, что надо будет решать чуть ли не в индивидуальном порядке, а лучше - через региональные институты поддержки. Вопрос не решенный, ждем докапитализации фонда микрофинансирования».





Анастасия Дорохова

14 мая 2020 года



