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COVID-19: Андрей Клычков: «Каждая выплата врачам – федеральные деньги»

Комментарий главы региона по поводу денежных поощрений медперсоналу.


Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы запросили все данные по каждой выплате, пофамильно. Кто сколько получил и откуда такие цифры. Каждая выплата – это бюджетные деньги. Они осуществляются по двум постановлениям правительства. Плюс часть медиков, которые не попали в федеральные меры мы обеспечили через региональные выплаты. Но все выплаты касаются тех, кто работал с коронавирусными больными. У нас первый заболевший был 21 марта, некоторые медики столкнулись с вирусом только в апреле. Выплата идет всем и за все. При всем моем желании поднять всем зарплату – это немного не про это. Похожая ситуация нас, наверняка, ожидает с соцработниками, кто работает в карантинных учреждениях. Но с опытом этой выплаты мы все всем доведем и все пройдет спокойно».



Анастасия Дорохова
14 мая 2020 года
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