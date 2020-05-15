COVID-19: Андрей Клычков: «Каждая выплата врачам – федеральные деньги» Комментарий главы региона по поводу денежных поощрений медперсоналу.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы запросили все данные по каждой выплате, пофамильно. Кто сколько получил и откуда такие цифры. Каждая выплата – это бюджетные деньги. Они осуществляются по двум постановлениям правительства. Плюс часть медиков, которые не попали в федеральные меры мы обеспечили через региональные выплаты. Но все выплаты касаются тех, кто работал с коронавирусными больными. У нас первый заболевший был 21 марта, некоторые медики столкнулись с вирусом только в апреле. Выплата идет всем и за все. При всем моем желании поднять всем зарплату – это немного не про это. Похожая ситуация нас, наверняка, ожидает с соцработниками, кто работает в карантинных учреждениях. Но с опытом этой выплаты мы все всем доведем и все пройдет спокойно».





Анастасия Дорохова

14 мая 2020 года



