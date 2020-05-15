Орловские школьники в мае получат сухие пайки Об этом сообщил губернатор Орловской области в своих социальных сетях.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Они будут меньше, финансирование идет по учебным дням. Май – учебный месяц короткий. Согласен, что в сухих пайках не нужны консервы. Их дети редко едят. Лучше мы крупы положим. Шоколад - чтобы детям было в радость».





Анастасия Дорохова

14 мая 2020 года



