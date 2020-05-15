Андрей Клычков пригласил всех заниматься спортом на улице Тренироваться на свежем воздухе было разрешено с 12 мая.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы открыли возможность заниматься спортом на свежем воздухе. Я давал обещание бегать. Но после нескольких дней ночной работы не хватило у меня силы воли. Стоит возобновить. Помогает это».





Анастасия Дорохова

15 мая 2020 года



