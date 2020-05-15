В Орле дали «зеленый свет» для открытия ярмарок выходного дня Подробности нашему корреспонденту Анне Вайсергисер рассказал руководитель департамента промышленности и торговли Геннадий Парахин.





- Геннадий Палович, какие условия созданы для начала работы ярмарок выходного дня? - Поскольку принято решение по поэтапному запуску экономики, у нас на первом этапе будут открыты ярмарки входного дня. Они начинают уже работать с сегодняшнего дня. Сейчас предприняты меры по подготовки таких площадок. Мы работаем с организаторами, им выданы рекомендации от Роспотребнадзора. Необходимо выполнить особые меры по соблюдению дистанции по соблюдению режима ношения средств индивидуальной защиты. Наша задача на ярмарках не создавать скопления людей. Изменили расстановку с целью увеличения дистанции между торговыми точками. Со всеми людьми которые там ведут торговлю провели беседу о том, как себя вести. Соблюдение им самими всех норм. Большое количество людей из тех, кто торгует – уже пожилые, возраста за 60. Мы просим, чтобы их по максимуму замещали родственники, дети.



- Будут ли раздаваться средства индивидуальной защиты бесплатно?

Средства индивидуальной защиты каждый должен иметь свои - это первое. Но на каждой ярмарочной площадке организаторы берут на себя предоставление масок и дезинфицирующих растворов. В каждом случае организатор сам принимает решение либо раздает бесплатно либо продает, но по льготным ценам.



- Какие меры безопасности должны соблюдаться при запуске работы?

- Все предприятия торговли строго соблюдали рекомендации Роспотребнадзора, им за это благодарность. Там у нас не было ни одного очага заболеваемости. На предприятиях промышленности большое количество людей руководители лично отвечают за заражения. Там, где были выявлены очаги заражения, получены сотрудниками в бытовых условиях. В тех местах предприятия останавливаются на период дезинфекции всех помещений, только после этого предприятия снова запускается. Ввиду того, что мы запускаем экономику то карантинные мероприятия должны быть только усилены. Поэтому мы направляем дополнительные рекомендации и будут вводиться дополнительные меры карантинного характера.



Во-первых если кто заметил, на многих торговых объекта появились на кассах защитные экраны, на промышленных предприятиях усилены меры технологического характера, то есть более интенсивно обрабатывают помещения. Тем не менее все рекомендации разосланы. В случае выявления какого то сотрудника у которого подтвердился положительный тест они немедленно останавливают предприятия, звонят в Роспотребнадзор и нам. Мы разбираемся где и как произошло в быту на производстве, но на сегодняшний день все исполнялось у нас безукоризненно. Но я еще раз подчеркиваю меры карантинного характера будут усиливаться.





Анна Вайсергисер

15 мая 2020 года



