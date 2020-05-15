В Орле может появится уникальный монумент Речь об уже имеющемся папятнике военным летчикам. Уникальность ему должно придать благоустройство территории, которого давно добиваются активисты.





Памятник советским лётчикам, который расположен по улице Комсомольская - дань памяти за подаренную свободу в Великой Отечественной войне, а еще напоминание о том, что практически десять лет в Орле дислоцировался 472-й истребительный авиационный полк.



Игорь Абдулкин, заведующий клубом войсковой части 03013, ветеран боевых действий: «Из 10 воинских частей получивших почетное наименование орловских, шесть относятся к военно-воздушным силам. 15 героев Советского союза погибло при освобождении Орловской области - это только летчики. 61 летчик получил высокое звание «Героя Советского Союза»

Тех, для кого служба Родине вышла на первый план на сегодняшний день насчитывается 3 290 человек - это летчики, штурманы, радисты и воздушные стрелки. Цифра не окончательная. Поисковики продолжают возвращать имена воинов - героев. Каждое имя войдет в летопись нашего региона в граните. Проект на благоустройство территории мемориала летчиков готов и согласован. Активисты добивались этого 4 года.



Территория должна заметно преобразится. Появится освещение, лавочки, урны. Установят пандус для маломобильных групп населения, а по центру символическую кабину для возложения венков и цветов. На входной группе воздушный винт. Стоимость благоустройства по смете - около 11 миллионов рублей.



Если благоустройство воплотят в жизнь, то монумент по своему содержанию будет единственным в России. А еще, как отметил Игорь Абдулкин, станет отличным местом для принятия воинской присяги будущих Орловских героев.





Анна Вайсергисер

15 мая 2020 года



