Сотрудники МЧС подключились к работе по обработке жилых домов средствами дезинфекции Помощь спасателей понадобилась там, где не удалось провести дезинфекцию силами управляющих компаний.





В список попали, в основном, дома из ветхого жилищного фонда, многие из которых и вовсе остались без управления. А на некоторых объектах коммунальщикам не хватило средств на закупку препаратов.



Дмитрий Поляков, представитель управляющей компании: «Администрация Орловской области предоставила нам химические средства для обработки многоквартирных домов, мест общего пользования, и в настоящий момент уже 5 домов из 80 уже обработано, и составлен график для проведения дальнейших мероприятий по обработке домов»





Иван Суверин

15 мая 2020 года



