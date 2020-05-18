В Орловской области – еще 65 случаев заражения COVID-19 35 человек за минувшие сутки выздоровели.





Общее количество выявленных случаев с начала наблюдений – 1329. За минувшие сутки диагноз «коронавирус» был поставлен еще 65 жителям Орловской области. 35 человек выздоровели. Всего излечились 362 орловца. По данным федеральных источников летальных исходов от коронавируса за все время в Орловской области было зафиксировано – 10.





Орловское Информбюро

15 мая 2020 года



