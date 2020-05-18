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Сегодня - международный День семьи

Традиционно в Орле этому празднику посвящалось множество мероприятий, но в этом году их отменили из-за пандемии.


Тем не менее, стоит сегодня поздравить семейные пары, особенно те, в которых растут дети. В этом году праздник выпал на сложное время. И чтобы семьям было легче пережить период пандемии, им оказывается поддержка - как государственная, так и региональная.

Ирина Гаврилина, руководитель департамента социальной защиты и попечительства, труда и занятости Орловской области: «Для нас вот такой отправной точкой будет являться 1 июня. Тогда мы начнем глобальную выплату на детей от 3 до 7 лет. Я бы хотела обратить внимание, что выплата будет до фактического достижения ребенком 8 лет. Буквально завра начнет работать информационная межведоственная система, посредством которой мы будем запрашивать данные о доходах семей, которые будут претендовать на выплату. Сама выплата составит 5 158 рублей - половина от прожиточного минимума на ребенка. В следующем году будет выплачиваться уже полный прожиточный минимум».



Мария Семак
15 мая 2020 года
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