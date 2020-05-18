В Ливнах не разъехались два автомобиля

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В Ливнах не разъехались два автомобиляВ результате ДТП водители получили травмы.
14 мая водитель 1966 г.р., управляя автомобилем Лада Калина на перекрестке неравнозначных дорог не уступила дорогу автомобилю Лада Гранда, который двигался по главной дороге и допустила с ним столкновение. В результате столкновения оба водителя автомобиля получили травмы.
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 8 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы.
Орловское Информбюро
15 мая 2020 года