В Ливнах не разъехались два автомобиля В результате ДТП водители получили травмы.





14 мая водитель 1966 г.р., управляя автомобилем Лада Калина на перекрестке неравнозначных дорог не уступила дорогу автомобилю Лада Гранда, который двигался по главной дороге и допустила с ним столкновение. В результате столкновения оба водителя автомобиля получили травмы.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 8 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы.





Орловское Информбюро

15 мая 2020 года



