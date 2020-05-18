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Семья – это богатство!

Для некоторых пар период самоизоляции стал настоящим испытанием, а для других напротив - временем, когда можно больше внимания и заботы уделить своим родным и близким.


В семье Алексеевых от недостатка общения не страдают. В доме восемь человек, а еще шесть собак и три кошки. Так как на работу ездить не надо, мама может больше времени проводить с детьми и заниматься любимым хобби – шитьем. К рукоделию подключились и младшие дети.

Дистанционное обучение семье тоже пришлось по вкусу. Единственная проблема - на четырех школьников и одного студента всего два компьютера. Впрочем, сейчас он нужен не всем. А то что из Орловского района каждый день не нужно ездить в город на учебу только на руку – резко сократились затраты на проезд. Деньги и время здесь принято считать. Выплаты на детей с 3-х до 15 лет включительно для Алексеевых сейчас как раз кстати. Эти деньги пойдут на углубление колодца. Из-за малоснежной зимы возникла проблема с водой.

Сейчас собирать справки для выплат не нужно - достаточно подать заявление через портал госуслуг или в МФЦ. Так, с 1 июня начнут принимать заявления на ежемесячные выплаты малоимущим на детей от 3 до 7 лет включительно.

Так же в качестве антикризисных мер помимо максимального пособия по безработице по 3 тысячи на каждого ребенка ежемесячно получат родители потерявшие работу в период пандемии.


Татьяна Тимохина
15 мая 2020 года
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