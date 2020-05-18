Семеро работников Урицкого психо-неврологического интерната подозреваются в организации коррупционной схемы Уголовное дело возбуждено по итогам прокурорской проверки.





По информации следователей, сотрудники стационара пользовались банковскими счетами пациентов как своими собственными. Фигурантам уже предъявлены обвинения по статье 158-й Уголовного кодекса Росии «Кража». Уголовное дело направлено в Урицкий районный суд для рассмотрения по существу.



Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области: «Согласно предъявленному обвинению указанные лица, действуя группой лиц по предварительному сговору, снимали с дебетовой банковской карты проживающего в интернате инвалида II группы денежные средства и тратили их на собственные нужды. Следствием установлено, что общая сумма похищенного составила более 1,7 млн рублей. Помимо этого, один из работников учреждения, входящих в указанную группу, проводил операции по снятию денежных средств через банкомат и оплачивал покупки банковской картой еще одного проживающего в интернате инвалида II группы, которому был причинен ущерб в значительном размере – более 110 тысяч рублей».





Иван Суверин

15 мая 2020 года



