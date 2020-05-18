В Орловской области открыта «горячая линия» по вопросам стимулирующих выплат медикам

Разъяснения о порядке и сроках стимулирующих выплат медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией CОVID-19, можно будет получить по телефонам «горячей линии», которая открыта в Департаменте здравоохранения Орловской области: (4862) 43-31-45, (4862) 47-52-07.



По телефонам также принимаются обращения медицинских работников, которые столкнулись с нарушением своих прав в обозначенном вопросе. Обращения принимаются в рабочее время с 9:00 до 18:00 (с понедельника по пятницу).





Орловское Информбюро

15 мая 2020 года



