Вступил в законную силу приговор суда по факту гибели пешехода в пьяном ДТП Авария случилась в сентябре прошлого года на улице Грузовой.





Гособвинение доказало, что осужденный, будучи в состоянии опьянения и управляя автомобилем "Рено", допустил наезд на женщину-пешехода, выходившую из трамвая. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте.



Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области: «Суд согласился с мнением государственного обвинителя и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством сроком на три года».





Иван Суверин

15 мая 2020 года



