Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- COVID-19 пока не отступает. 65 заболевших за последние сутки. В лидерах Орел и Мценск.



- Сроки сдачи единого госэкзамена перенесены. Что ждет выпускников в этом году? Мы узнали в региональном департаменте образования.



- Пришел черёд благоустройства территории. Как изменится мемориал? Ответ - в нашем выпуске.



- О семье, самоизоляции и «президентских» выплатах. В международный день семьи об этом мы поговорили с парой, которые воспитывают шестерых детей.



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Вести-Орёл

15 мая 2020 года



