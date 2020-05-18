Прокуратура и СК проверят порядок начисления надбавок медикам, работающим в очаге коронавирусной инфекции 14 мая в региональном департаменте здравоохранения отчитались, что президентские выплаты дошли до орловских медработников. Однако некоторые из них пожаловались в соцсетях и интернет-изданиях на то, что полученные деньги не соответствуют их ожиданиям, а удовлетворительных разъяснений от руководства не последовало.





Екатерина Давыдова, начальник управления по надзору за соблюдением ФЗ прокуратуры Орловской области: «Прокуратурой будет проверено соблюдение требований законодательства при начислении стимулирующих выплат врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям экипажей скорой помощи, которые непосредственно работают с больными новой коронавирусной инфекцией, а также их фактическая выплата. При выявлении нарушений прав указанных граждан будет дана оценка действиям уполномоченных должностных лиц и приняты меры реагирования. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры области».





Иван Суверин

15 мая 2020 года



