«Ночь в музее» не выходя из дома

Всероссийская акция, любимая многими орловцами, перешла в онлайн формат.

Орловские музеи подготовили видеотрансляции, виртуальные лекции и экскурсии, викторины и образовательные программы. Каждый музей теперь доступен абсолютно любому посетителю, независимо от того, где он находится. По всей стране, Ночь музеев проходит под знаком 75-летия Победы.

Огромную программу подготовили сотрудники Спасского-Лутовинова. Первый десятисерийный проект назывался к «Тургеневу онлайн». Второй проект «Перекрестки сюжетов и судеб» посвятили взаимоотношениям Тургенева и его знаменитых современников. Тема Великой Отечественной войны в жизни усадьбы так же нашла отражение в новом фильме, который можно будет увидеть в Ночь музеев. Фильм-экскурсия подробно рассказывает об эвакуации музея Тургенева в Пензу и о том, как восстанавливали Спасское-Лутовиново после войны. Он уже стал участником программы международного фестиваля «Интермузей», который пройдет в Санкт-Петербурге в конце мая.

Для многих музеев нынешние обстоятельства стали определенным вызовом и временем переосмысления работы, реальным выходом к людям и возможностью поделится новыми интересными историями, которые они хранили в архивах.