Кому помешал «Сад Памяти»?

Новые деревья появились в микрорайоне Лужки в канун 9 мая.

Свои действия, как утверждают активисты, они согласовали с властями и местными жителями. И большинство одобрили идею и поблагодарили инициаторов. Но нашлись и недовольные - свои претензии они объясняли аллергией. О том, что сад уничтожен, его создатели узнали пару дней назад. К выяснению обстоятельств случившегося уже подключились полицейские.

Оставят ли идею по созданию «Сада Памяти» - активисты ещё не решили. Из-за случившегося, как они признаются, руки опустились. Но с другой стороны - сдаваться тоже нельзя. Потому они не отрицают, что сад Памяти здесь всё-таки может появиться. Правда, теперь не липовый, а скорее всего, плодовый.