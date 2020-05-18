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Орловская область готовится к полноценному запуску экономики

Одним из важных факторов станет наличие свободных коечных мест в больницах. Региону это число необходимо увеличить в четыре раза от уже имеющихся.


Так, к примеру в больнице им. Боткина планируется добавить еще 232 койки. На эти цели потребуется пять миллионов рублей. Разместят новые койки для коронавирусных больных на базе второго акушерского отделения и отделения новорождённых. В первом будут находится «пограничные» пациенты, которые могут пойти на поправку и те, кому резко может стать хуже, во втором - реанимационные. 
 
Александр Лялюхин, главный врач Орловской городской больницы им. С.П. Боткина: «70% коек должны быть оснащены кислородом, тогда мы сможем нормально лечить. Плюс возникнет кадровый вопрос. Мы сейчас своими силами укомплектовались хоть и с трудом, но закрыли и полностью укомплектовали штатное расписание».
 
Профессиональную помощь готовы оказать в большем объеме и врачи больницы имени Семашко. Там переоборудуют терапевтическое и лор-отделения, что даст плюсом еще 80 коек.
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Приходят молодые специалисты из других отделений, где они не задействованы с коронавирусной инфекцией. Они проходят дополнительное обучение, подготовку. В очередной раз не перестаю говорить: «Спасибо!». Напомню, что нам удается в регионе сегодня сохранять достаточно высокий уровень тех больных, кто после аппаратов искусственной вентиляции легких возвращается к нормальной жизни и выздоравливает».
 
Если смотреть на перспективу, то региону требуется новая, построенная с нуля инфекционная больница. Врачи объясняют эту необходимость тем, что подобные вспышки инфекционных заболеваний могут происходить регулярно. 



Анна Вайсергисер
15 мая 2020 года
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