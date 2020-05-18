В Орле на улице Московской произошло ДТП с участием мотоцикла Как говорят инспекторы ГИБДД, с учетом характера аварии, мотоциклист отделался сравнительно легко.





После трех столкновений он отделался травмой ноги. Судя по тому, что рассказали инспекторам другие участники ДТП, мотоциклист в какой-то момент потерял контроль над двухколесной машиной. Проверить эту информацию предстоит в ходе дознания. ДТП на Московской полностью парализовало работу троллейбусов, движение по улице было затруднено в обоих направлениях, но самая внушительная пробка возникла со стороны железнодорожного вокзала.





Иван Суверин

15 мая 2020 года



