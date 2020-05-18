Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».

- Сегодня истёк срок начисления президентских выплат медикам, работающим в контакте с заболевшими COVID-19. Как с задачей президента справились в Орле?





- Где в ближайшее время в Орле появятся новые палаты? Мы побывали в нескольких орловских больницах.





- Кому помешал «Сад Памяти»? Ответ теперь ищут правоохранители.