Владимир Путин потребовал соблюдать исполнительскую дисциплину при начислении дополнительных выплат медикам

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Владимир Путин потребовал соблюдать исполнительскую дисциплину при начислении дополнительных выплат медикамОб этом глава государства заявил сегодня в ходе видеоконференции по случаю открытия восьми медцентров Минобороны для помощи больным с коронавирусной инфекцией.
Ранее президент поставил перед главами субъектов задачу до 15 мая выплатить апрельские надбавки всем врачам и медперсоналу, которые работают с больными COVID-19.
Как сообщил нашему корреспонденту руководитель департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин, в самое ближайшее время весь персонал, который в мае был задействован для работы с ковидными пациентами, получит выплаты начиная с сегодняшнего дня.
Орловское Информбюро
15 мая 2020 года