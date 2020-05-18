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Владимир Путин потребовал соблюдать исполнительскую дисциплину при начислении дополнительных выплат медикам

Об этом глава государства заявил сегодня в ходе видеоконференции по случаю открытия восьми медцентров Минобороны для помощи больным с коронавирусной инфекцией.


Ранее президент поставил перед главами субъектов задачу до 15 мая выплатить апрельские надбавки всем врачам и медперсоналу, которые работают с больными COVID-19. 
 
По словам президента, формальный подход и подсчет «часов» работы здесь неуместен. Кроме этого, ситуация под контролем правоохранителей
 
Как сообщил нашему корреспонденту руководитель департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин, в самое ближайшее время весь персонал, который в мае был задействован для работы с ковидными пациентами, получит выплаты начиная с сегодняшнего дня.



Орловское Информбюро
15 мая 2020 года
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