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В Орловской области скончались еще два человека с коронавирусной инфекцией

Такую информацию озвучил губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях.


Речь шла о мужчине 1941 года рождения и женщине 1967 года рождения. Общее количество смертей по данным региональных властей – 16.

Всего выявлено случаев заболевания за минувшие сутки – 65 (1329 за весь период наблюдений). Выздоровели за минувшие сутки – 35 человек (362 за весь период наблюдений). На лечении находятся 169 человек, на аппарате ИВЛ – один человек (мужчина 1954 года рождения). В карантине 372 (203 с подозрением на коронавирус), на самоизоляции 2080 человек, снято – 4554 человека
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Многие спрашивают, почему разная статистика. Мы даем информацию по факту, если была информация о подтвержденном коронавирусе».



Анастасия Дорохова
15 мая 2020 года
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