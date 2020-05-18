В Орловской области скончались еще два человека с коронавирусной инфекцией Такую информацию озвучил губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира в социальных сетях.









Всего выявлено Речь шла о мужчине 1941 года рождения и женщине 1967 года рождения. Общее количество смертей по данным региональных властей – 16.Всего выявлено случаев заболевания за минувшие сутки – 65 (1329 за весь период наблюдений). Выздоровели за минувшие сутки – 35 человек (362 за весь период наблюдений). На лечении находятся 169 человек, на аппарате ИВЛ – один человек (мужчина 1954 года рождения). В карантине 372 (203 с подозрением на коронавирус), на самоизоляции 2080 человек, снято – 4554 человека Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Многие спрашивают, почему разная статистика. Мы даем информацию по факту, если была информация о подтвержденном коронавирусе».





Анастасия Дорохова

15 мая 2020 года



