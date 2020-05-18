Судьбу орловских школьников решат на педсоветах

Учителя будут собираться в онлайн-формате.

Об этом рассказала руководитель департамента Орловской области Татьяна Крымова в рамках прямого эфира губернатора Орловской области Андрея Клычкова в социальных сетях. По ее словам, в рамках онлайн-педсоветов будет приниматься решение о переводе учеников 1-8 классов, а также 10-х классов на следующий учебный год. Ученики 9-х и 11-х классов на этих же педсоветах должны будут получить официальный допуск к итоговой аттестации.



Отмечается, что годовые оценки школьникам будут выставляться с учетом 1-3 четвертей и положительных оценок в 4-й четверти в период дистанционного обучения.



Напомним, в этом году первые классы закончат обучение 22 мая, 2-11 классы – 29 мая.