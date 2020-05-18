Последние звонки в орловских школах пройдут в режиме онлайн

Это связано с запретом на массовые мероприятия в регионе.

Об этом рассказала руководитель департамента образования Татьяна Крымова в рамках прямого эфира в социальных сетях губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Также было отмечено, что выпускные в школах проводить не рекомендовано. Выдача аттестатов будет проводиться по графику, который составит каждая школа. Обязательно соблюдение социальной дистанции и использование защитных средств.



В положение о получение медалей за особые успехи в учебе будут внесены изменения. По словам Крымовой, медали будут вручаться по итогам промежуточной аттестации.