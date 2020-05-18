В Орловской области готовы увеличить количество дежурных групп в детских садах

Все зависит от заявок родителей.

Об этом рассказала руководитель департамента образования Татьяна Крымова в прямом эфире губернатора региона Андрея Клычкова в соцсетях. По словам Крымовой, сейчас работает 84 группы в 53-х детских садах.



Также было отмечено, что при переходе на третий этап снятия ограничений возможно открытие детских садов. Но даже в этом случае останется требование Роспотребнадзора по ограничению количества детей в группе – не более 12 человек. Обязательным также останется применение всех мер защиты.