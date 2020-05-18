В Орловской области летняя оздоровительная кампания для детей в июне не начнется На Орловщине не откроются ни городские, ни загородные лагеря.





Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «Для того чтобы организовать досуг детей, для того чтобы дети не скучали, мы рекомендуем образовательным организациям разработать дополнительные образовательные программы: воспитания, социализации, программы общего развития. Это поможет детям интересно провести время даже в период самоизоляции».

Об этом руководитель департамента образования Татьяна Крымова рассказала в прямом эфире губернатора региона Андрея Клычкова в соцсетях.





Анастасия Дорохова

15 мая 2020 года



