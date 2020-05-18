Орловским выпускникам не придется сдавать ЕГЭ в начале лета Сроки экзаменов перенесены.





Такая информация прозвучала сегодня в рамках прямого эфира в социальных сетях губернатора Орловской области Андрея Клычкова, ее озвучила руководитель департамента образования Орловской области Татьяна Крымова.

Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «Единый государственный экзамен будет проводиться по единому расписанию. Сроки пока не определены. Однозначно понятно, что 8 июня мы не начнем. Он будет перенесен на конец июня - июль, самое позднее – августа. Все будет зависеть от того, какая эпидемиологическая ситуация будет в России. Решение будет принимать Министерство просвещения на основании рекомендаций Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора».

Напомним, ОГЭ для девятиклассников в этом году отменены , а выпускные проверочные работы в школах перенесены на конец сентября – октябрь 2020 года.





Анастасия Дорохова

15 мая 2020 года



